В Белгороде наградили лучших спортсменов и тренеров за достижения в 2022-м году

Сумма поощрения каждого спортсмена зависела от уровня их достижений в 2022 году. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По инициативе главы региона в Белгородской области второй год подряд осуществляют выплаты спортсменам за достижения на соревнованиях различного уровня, а также спортсменам с ограниченными возможностями здоровья, победителям фестиваля чемпионов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня, 6 февраля, Вячеслав Гладков вручил благодарственные письма и сертификаты на единовременную выплату 134 лауреатам премии «Спортивный олимп». Сумма поощрения каждого спортсмена зависела от уровня их достижений в 2022 году. Также единовременной выплатой в 50 тысяч рублей были отмечены 67 тренеров.

- Во все времена лучшее лекарство для сбережения человеческого здоровья - спорт. Для нас самая главная цель – не олимпийские медали, а 100-процентная вовлеченность жителей Белгородской области в занятия спортом. Мы хотим, чтобы количество детей, которые придут в наши секции, чтобы оно было в десятки раз больше, чем сейчас. Для этого мы и развиваем нашу спортивную инфраструктуру. Уверен, что все главные победы нас с вами ждут впереди, – подчеркнул губернатор Белгородской области.

Добавим, что в 2022 году спортсмены Белгородской области завоевали 470 медалей на всероссийском и международном уровне.