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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 12:10

Еще один чиновник из Вейделевского района Белгородской области подозревается в получении взятки в особо крупном размере

Возбуждено уголовное дело
Алексей СЕРГУНИН
Чиновнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Чиновнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вслед за экс-главой Вейделевского района Анатолием Тарасенко перед законом, похоже, придется отвечать начальнику управления строительства, архитектуры и ЖКХ. Его подозревают в получении взятки в крупном размере и хищении бюджетных средств в сумме более 1,5 млн рублей в ходе исполнения государственного контракта по выполнению строительно-монтажных работ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальное наказание – до десяти лет тюрьмы.