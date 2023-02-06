Еще один чиновник из Вейделевского района Белгородской области подозревается в получении взятки в особо крупном размере

Чиновнику грозит до десяти лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вслед за экс-главой Вейделевского района Анатолием Тарасенко перед законом, похоже, придется отвечать начальнику управления строительства, архитектуры и ЖКХ. Его подозревают в получении взятки в крупном размере и хищении бюджетных средств в сумме более 1,5 млн рублей в ходе исполнения государственного контракта по выполнению строительно-монтажных работ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальное наказание – до десяти лет тюрьмы.