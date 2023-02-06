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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 10:04

Белгородец пригрозил сожительнице убийством за то, что она съела весь суп

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Во время потасовки мужчина взял нож со стола, приставил к горлу женщины и стал угрожать ей физической расправой.

Во время потасовки мужчина взял нож со стола, приставил к горлу женщины и стал угрожать ей физической расправой.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратилась женщина, которая сообщила, что ей угрожал убийством сожитель. Подозреваемого задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в полицию. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, 46-летний мужчина сделал своей спутнице замечание по поводу того, что она съела весь суп. Вспыхнувшая ссора привела к потасовке, в ходе которой мужчина взял нож со стола, приставил к горлу женщины и стал угрожать ей физической расправой. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. В соответствии с ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.