В Белгородской области выявили лучших рыбаков

Около 130 любителей зимней рыбалки собрались в селе Долгое. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Более 25 лет Вейделевском район принимает состязания по зимнему рыбному лову. В этот раз около 130 любителей зимней рыбалки собрались в селе Долгое, чтобы в очередной раз помериться выдержкой, удачей и сноровкой. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Рыболовы соревновались в нескольких номинациях: «Поймавший первую рыбу», «Поймавший самую большую рыбу», «Женщина-рыболов», «Ветеран рыбалки», «Поймавший самую маленькую рыбу», «Юный рыбак», «Ветеран рыбалки» и «Лучший ледоруб». В командном зачёте взвесили улов и распределили призовые места среди команд и семей.

Семья Иващенко из Вейделевки показала отличные результаты, завоевав призы сразу в нескольких номинациях: «Самый большой улов», «Семейная команда», «Лучший ледоруб», «Поймавший самую маленькую рыбку» и «Женщина-рыболов».

Все призёры получили грамоты, брендовые кубки и подарки. Гостеприимные организаторы фестиваля угощали всех горячим чаем и наваристой полевой кашей с дымком.