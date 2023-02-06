Финалист конкурса «Народный участковый-2022» из Белгородской области попал на Аллею Трудовой Славы

Вместе со спасателями Сергей Наумов (в центре) вывез из-под огня более двух тысяч человек. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Доме культуры поселка Майский состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов социально-экономического развития Белгородского района в 2022 году. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По традиции были отмечены сотрудники различных организаций и учреждений, которые добросовестно и самоотверженно трудились. В числе награжденных и сотрудник ОМВД России по Белгородскому району старший лейтенант полиции Сергей Наумов. Глава администрации Владимир Перцев в торжественной обстановке вручил ему свидетельство о занесении на Аллею Трудовой Славы.

Напомним, Сергей Наумов работает в должности участкового уполномоченного и следит за порядком в приграничных селах. Вместе со спасателями он вывез из-под огня более двух тысяч человек. Работа молодого офицера полиции высоко оценена и местными жителями. По итогам голосования он занял второе место во всероссийском конкурсе «Народный участковый-2022».