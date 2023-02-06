48 водителей попались на пьяной езде в Белгородской области

С 3 по 5 февраля сотрудники Госавтоинспекции выявили 1828 нарушений правил дорожного движения в Белгородской области. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. От управления отстранены 48 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 16 ранее лишенных права управления. Трем автолюбителям грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 198 административных материалов в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 409 материалов. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 98 водителей. Также было выявлено 84 автомобиля с нарушением светопропускной способности передних автостекол и 21 водитель, выехавший на встречную полосу.