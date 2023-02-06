79 единиц техники борются со снегом в Белгороде 6 февраля

Если погодные условия ухудшатся, то на уборку улиц выйдут дополнительные люди и техника. Фото со страницы Валентина Демидова в VK.

Сегодня, 6 февраля, снегопад окутал столицу нашего региона.

- Сейчас на улицах города работают 294 человека и 61 единица техники Белгорблагоустройства, 686 человек и 18 единиц техники управляющих компаний, - написал на своей странице в VK мэр Белгорода Валентин Демидов.

По словам градоначальника, если погодные условия ухудшатся, то на уборку улиц выйдут дополнительные люди и техника.