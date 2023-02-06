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НовостиОбщество6 февраля 2023 6:43

В Белгороде обустроят остановку на улице Невского

Сейчас она существует только фактически
Алексей СЕРГУНИН

В Белгороде появится новая остановка общественного транспорта. Сейчас власти продумывают варианты обустройства объекта на улице Невского напротив ТЦ «Форт». На сегодняшний день остановка не оборудована знаком и привычными удобствами.

- Сейчас рассматриваем возможные варианты обустройства остановки в соответствии с нормативами. Думаю, в ближайшее время решение будет найдено: будем устанавливать остановку, - пообещал мэр Валентин Демидов.

Как известно, все остановки в Белгороде приведут в порядок весной этого года. К этому же моменту будет готова инновационная остановка на улице Конева – с интернетом и возможностью заряжать телефон.