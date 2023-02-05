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НовостиПолитика5 февраля 2023 17:45

В Белгородской области система ПВО сбила две ракеты, прилетевшие со стороны Украины 5 февраля

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 5 февраля, в Валуйском городском округе системой ПВО были сбиты две ракеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу, - написал Вячеслав Владимирович.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 4 февраля, в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное.