В Белгородской области система ПВО сбила две ракеты, прилетевшие со стороны Украины 5 февраля

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 5 февраля, в Валуйском городском округе системой ПВО были сбиты две ракеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу, - написал Вячеслав Владимирович.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 4 февраля, в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное.