Под Белгородом за незаконное хранение наркотиков задержали трех человек

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до трех лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 января сотрудники ДПС остановили на автодороге «Крым – Ясные Зори – Архангельское» в Белгородском районе автомобиль «Лада Веста». При проверке документов полицейских насторожило поведение пассажира. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Автоинспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу. В ходе личного досмотра у 40-летнего мужчины были изъяты два свертка с марихуаной общим весом около 36 граммов.

За день до этого сотрудники патрульно-постовой службы задержали 18-летнего жителя Белгородского района. Полицейские изъяли у молодого человека сверток, в котором находился синтетический наркотик весом 2,42 грамма. Еще один факт выявили оперативники. Они обнаружили и изъяли у 21-летнего местного жителя 6,3 грамма марихуаны.

В соответствии с ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств) злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до трех лет.