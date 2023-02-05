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НовостиПроисшествия5 февраля 2023 15:45

Под Белгородом за незаконное хранение наркотиков задержали трех человек

Суммарно стражи порядка изъяли около 45 граммов марихуаны
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 января сотрудники ДПС остановили на автодороге «Крым – Ясные Зори – Архангельское» в Белгородском районе автомобиль «Лада Веста». При проверке документов полицейских насторожило поведение пассажира. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Автоинспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу. В ходе личного досмотра у 40-летнего мужчины были изъяты два свертка с марихуаной общим весом около 36 граммов.

За день до этого сотрудники патрульно-постовой службы задержали 18-летнего жителя Белгородского района. Полицейские изъяли у молодого человека сверток, в котором находился синтетический наркотик весом 2,42 грамма. Еще один факт выявили оперативники. Они обнаружили и изъяли у 21-летнего местного жителя 6,3 грамма марихуаны.

В соответствии с ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств) злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до трех лет.