В Белгороде почтили память жертв на камышитовом заводе

фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Сегодня, 5 февраля, в Белгороде вспоминают жертв трагедии на камышитовом заводе. Мэр областного центра Валентин Демидов возложил цветы на памятном знаке у места трагедии, где погибли сотни белгородцев.

5 февраля 1942 года немцы расстреляли и сожгли в сараях камышитового завода около двух тысяч ни в чем не виновных людей. На сегодняшний день о точном количестве погибших до сих пор неизвестно. В основном это были старики, подростки, женщины с грудными и маленькими детьми, тяжело раненные военнопленные, многих из которых выносили на носилках.

- Прошел 81 год. Сердце сжимается от боли. Вечная память, - написал Демидов в соцсети.