Белгородец сломал сыну челюсть и теперь может загреметь за решетку

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В одну из больниц Белгорода с переломом челюсти обратился 16-летний подросток. Юноша сообщил, что это дело рук его отца. Медработники передали информацию в полицию.

По предварительным данным, 50-летний белгородец сделал сыну несколько замечаний из-за того, что тот много сидит у компьютера и не помогает по дому. Словесная перепалка в итоге закончилась одним ударом в лицо сына. На следующий день парень пожаловался матери на боли в области челюсти. Он отвела его в больницу, однако не знала о случившемся накануне.

Полиция задержала отца. В отношении белгородца возбуждено уголовное дело умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.