В Белгородской области с начала года в двух семьях родился 11-й ребенок

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Интересной информацией в утреннем обращении поделился губернатор Вячеслав Гладков. В Белгородской области растет количество многодетных семей, а некоторые особенно отличились количеством, перевалив за десяток. Так, в двух семьях региона на свет появился 11-й по счету ребенок.

- Вы только представьте себе на секунду: 11 детей в семье, какое это счастье! В семье Шеренговских из Белгородского района и в семье Судовцевых из Красногвардейского района такое счастье произошло, и от всей души поздравляю счастливых родителей! Родились девочки, Анастасия и Эвелина. Я, конечно, хочу пожелать родителям, чтобы девочки росли умными, послушными, любили своих родителей, любили свою страну, уважали старших и помогали всем, кто нуждается в помощи, - сказа глава региона.

Вячеслав Гладков также отметил, что власти будут всячески помогать многодетным семьям всеми имеющимися ресурсами. В регионе продолжат строить и ремонтировать детские сады, школы, площадки, создавать все условия, чтобы дети смогли стать успешными в этом непростом мире.