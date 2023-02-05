В Белгороде капитально отремонтируют мост со смайлами

Мост со смайлами в Белгороде отремонтируют за 56 миллионов. Фото: "КП" Архив

В мэрии Белгорода сообщили, что мост со смайлами капитально отремонтируют в этом году. По предварительным оценкам, на реконструкцию понадобится порядка 56 миллионов рублей. Из них 12 миллионов уйдут на оформления художественной подсветкой.

В 2022 году эксперты провели обследование моста. Как итог: точно нужен капремонт. И движение перекрывать не будут.

Управление капитального строительства администрации Белгорода по результатам экспертной оценки уже разработало проектно-сметную документацию для проведения ремонта. Сейчас она находится на согласовании в РЖД, поскольку путепровод проходит над железнодорожными путями. В марте специалисты рассчитывают получить документацию и отправить на госэкспертизу для подтверждения сметной стоимости.