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НовостиОбщество5 февраля 2023 11:53

В Белгороде капитально отремонтируют мост со смайлами

На работы планируют потратить 56 миллионов рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мост со смайлами в Белгороде отремонтируют за 56 миллионов.

Мост со смайлами в Белгороде отремонтируют за 56 миллионов.

Фото: "КП" Архив

В мэрии Белгорода сообщили, что мост со смайлами капитально отремонтируют в этом году. По предварительным оценкам, на реконструкцию понадобится порядка 56 миллионов рублей. Из них 12 миллионов уйдут на оформления художественной подсветкой.

В 2022 году эксперты провели обследование моста. Как итог: точно нужен капремонт. И движение перекрывать не будут.

Управление капитального строительства администрации Белгорода по результатам экспертной оценки уже разработало проектно-сметную документацию для проведения ремонта. Сейчас она находится на согласовании в РЖД, поскольку путепровод проходит над железнодорожными путями. В марте специалисты рассчитывают получить документацию и отправить на госэкспертизу для подтверждения сметной стоимости.