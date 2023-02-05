Хоккейный клуб «Белгород» одержал волевую победу на чувашской земле

Теперь сегодня, 5 февраля, команда Андрея Романова проведет в Новочебоксарске повторный матч. Начало в 17:00. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне, 4 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Новочебоксарске местный «Сокол» принимал МХК «Белгород». После унизительного домашнего поражения от худшего коллектива восточной конференции – курского «Сокола» (0:3) - белгородцы смогли порадовать своих почитателей, хотя после первого периода уступали в счете (0:1). Впрочем, в дальнейшем забивали исключительно гости. Дубль оформил Владислав Филиппов, по разу отличились Артем Чекаев и Артем Атанов. Кроме того, ассистентский дубль в активе Чекаева. Итог – 4:1 в пользу МХК «Белгород».

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 51 очком продолжает единолично лидировать. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (по 49). У «Белгорода» в активе 19 очков и предпоследнее 10-е место. Теперь сегодня, 5 февраля, команда Андрея Романова проведет в Новочебоксарске повторный матч. Начало в 17:00.