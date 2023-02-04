Белгородка Арина Кирик выиграла первенство ЦФО по кикбоксингу

Слева направо – Анна Боршош, Арина Кирик, Мария Рыжова и Алексей Потеряхин. Фото Алексея ПОТЕРЯХИНА.

В селе Новая Усмань (Воронежская область) проходили два турнира по кикбоксингу - первенство ЦФО в разделе К1 и межрегиональные соревнования в разделе фулл-контакт среди спортсменов 13-14 лет. Воспитанники ДЮСШ № 4 Белгорода завоевали три золота.

В разделе К1 среди юниорок 17-18 лет в новой для себя весовой категории 52 кг 5-кратным победителем первенства ЦФО стала Арина Кирик.

- Она прошла отбор на первенство России, которое пройдет с 1 по 7 мая в Кемерово, - сообщил «КП» тренер Арины Алексей Потеряхин.

Мария Рыжова в разделе фулл-контакт победила в весе 48 кг. А Анна Боршош стала обладательницей кубка и золотой медали в весе 52 кг. Отметим, что Маша с Аней также тренируются под руководством Алексея Потеряхина.