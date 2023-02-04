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НовостиОбщество4 февраля 2023 15:31

В Белгородской области с начала года работает Ситуационный центр губернатора

Соглашение о сотрудничестве подписали Вячеслав Гладков и Дмитрий Годунов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Центр создан с использованием технологии Big Data.

Центр создан с использованием технологии Big Data.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера, 3 февраля, первый заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписали соглашение о сотрудничестве для обеспечения информационного обмена.

В рамках соглашения будет осуществляться взаимодействие по предоставлению методологии и организационным вопросам в работе Ситуационного центра губернатора Белгородской области. Центр создан с использованием технологии Big Data.

В Центр поступает огромный поток данных по транспорту, здравоохранению, туризму, ЖКХ и других. Специалисты будут обрабатывать информацию и анализировать ее. Все полученные выводы помогут правительству Белгородской области принимать своевременно необходимые меры и более эффективные управленческие решения, исходя из оценки текущей ситуации в регионе по различным вопросам.