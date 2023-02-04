Вячеслав Гладков и Дмитрий Чернышенко открыли новое студенческое общежитие в Белгороде

В новые комнаты уже с понедельника заселятся жильцы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков и зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыли новое общежитие БГТУ им. Шухова в Белгороде. В благоустроенных комнатах будут проживать 400 студентов.

Порядка 40% учащихся университета — жители других регионов РФ. Численность иностранных студентов за 4 года увеличилась почти вдвое с 1670 студентов в 2018 году до 2150 в 2022 году. В 2010 году было построено 10-этажное общежитие для проживания студентов и аспирантов. В 2023 году в рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной программы «Экспорт образование» в эксплуатацию введено еще одно 12-этажное студенческое общежитие на 400 мест. В новые комнаты уже с понедельника заселятся жильцы.

- Благодаря нацпроекту «Наука и университеты» для студентов по всей стране создаются комфортные условия проживания: создается сеть кампусов мирового уровня, строятся и капитально ремонтируются общежития вузов. В прошлом году в России было построено и отремонтировано более 150 общежитий, рассчитанных на 70 тыс. человек. Более 400 студентов Белгородского технологического университета смогут комфортно разместиться в новом общежитии в ближайшее время. Из федерального бюджета на его создание было направлено около 570 млн рублей, - заявил Дмитрий Чернышенко.

В 2022 году численность студентов-иностранцев практически не изменилась. Поэтому университет, помимо ввода в эксплуатацию общежития №6, также планирует строительство нового общежития №7.

- Мы искренне благодарим Правительство РФ и Минобрнауки России за такое внимание к развитию высшего образования в Белгородской области в столь непростое для нас всех время. Открытие нового общежития позволит нам решить задачу по сохранению и привлечению в регион талантливых и мотивированных студентов, — подытожил Вячеслав Гладков.