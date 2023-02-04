Пожар на обстрелянном белгородском предприятии полностью потушен

Пожар на заводе в Борисовке полностью потушен. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор сообщил о полной ликвидации возгорания на гражданском предприятии в Борисовском районе. Напомним, ночью, 4 февраля, в результате обстрела со стороны Украины произошел пожар на заводе. На данный момент сотрудники МЧС выполняют проливку конструкций.

- От всех белгородцев хочу выразить огромные слова благодарности всему оперативному штабу, первому заместителю главы администрации Борисовского района Владимиру Переверзеву, начальнику управления региональной безопасности Евгению Воробьеву, и, конечно, всем сотрудникам МЧС и лично начальнику главного управления МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову. Вы настоящие профессионалы! – написал глава Белгородской области в своем телеграм-канале.