Белгородские гандболисты в третий раз проиграли воронежцам

После этого поражения «Технолог-Спартак» занимает шестое место с 12 очками. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 3 февраля, в спортивном центре «Гран-При» состоялся матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд между местным «Воронежем» и белгородским «Технологом-Спартак». Исход поединка был предрешен уже к перерыву – хозяева добились перевеса в девять мячей (19:10). Во втором тайме наши парни немного прибавили, но воронежцы уверенно довели встречу до победы – 35:29. Это уже третий очный успех парней Алексея Доронкина в этом сезоне. В Белгороде они дважды победили – 36:27 и 36:31.

В ТОП результативных игроков белгородского клуба вошли - Дмитрий Симонов (десять очков), Иван Цуканов и Виталий Стрельников (по четыре).

После этого поражения «Технолог-Спартак» занимает шестое место с 12 очками. А места с первого по третье делят «Воронеж», волгоградский «Каустик» и дубль «Чеховских медведей» (по 25 баллов). Правда, все команды провели разное количество матчей, и по потерянным очкам лидирует воронежский клуб. Теперь сегодня, 4 февраля, ГК «Воронеж» во второй раз примет на своей площадке «Технолог-Спартак». Начало матча в 13:00.