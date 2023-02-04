В Белгородской области пройдет «Медицинский квест» вреди школьников

фото: телеграм-канал Правительства Белгородской области.

Сегодня, 4 февраля, белгородские школьники примут участие в региональной квест-игре «Медицинский квест». Сборные команды со всей области проявят свои профессиональные знания, умения и навыки, которые получили за время обучения в медицинских классах в своих районах и городских округах.

В первую очередь, у ребят проверят знание теоретической базы. Затем школьники приступят ко второму этапу квеста – практическим заданиям. На условных «станциях» будут встречаться две команды и соревноваться друг с другом. Ученикам медицинских классов предстоит продемонстрировать умения накладывать шины, останавливать кровотечение, организовывать иммобилизацию пациента.

В финале соревнований лучшим командам вручат Серебряные знаки отличия «Юный медик».