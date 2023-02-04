В Шебекино Белгородской области промплощадку химзавода обустроят в этом году

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В Белгородской области уже в 2023 году начнут работы по благоустройству территории бывшего химического завода в Шебекино. О старте работ во время прямого эфира рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона отметил, что благоустройство не станут откладывать, несмотря на оперативную обстановку и постоянные обстрелы горокруга, поскольку развитие региона останавливать нельзя. На время строительства власти обеспечат все условия для безопасности людей.

- Когда работы завершатся, это место станет похоже на цветущий сад, - отметил Вячеслав Гладков.

На благоустройства территории бывшего химзавода в Шебекино регион получил федеральный грант в 90 миллионов рублей. Планируется, что уже к концу этого года здесь появятся зона отдыха, колесо обозрения, арт-объекты, фонтан, амфитеатр и площадь для массовых мероприятий.