Высокий «желтый» уровень террористической опасности установлен на Белгородской области бессрочно

Гладков: Как только обстановка улучшится, будем снимать ограничительные меры. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков сообщил о бессрочном установлении на территории Белгородской области высокого «желтого» уровня террористической опасности. Он действует с 17.00 часов 4 февраля 2023 года.

- Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И я вынужден им воспользоваться. Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры. Сейчас главное – это безопасность жителей Белгородской области, – подчеркнул глава региона.

Все оперативные службы и ведомства принимают необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851.