4 февраля в Белгородской области пройдет снег

Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег, мокрый снег. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 4 февраля на территории региона ожидается облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег, мокрый снег. Местами туман, на дорогах гололедица, днем налипание мокрого снега. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от -3 до +2 градусов. В Белгороде ночью 2-4 градуса ниже ноля, днем от ноля до -2 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей области на соблюдение правил пожарной безопасности: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, не оставляйте топящиеся печи без присмотра. Во время рыбалки соблюдайте правила безопасного поведения на водоёмах.

Пешеходам следует выходить на улицу в обуви на низком каблуке с нескользящей подошвой. Обходите места, покрытые льдом и снегом. Старайтесь обходить наклонные поверхности. Снег и лед с крыш, как правило, падает у стен зданий. При переходе дороги даже по регулируемому переходу будьте внимательны и осторожны. Убедитесь, что автомобиль остановился, и только после этого переходите дорогу.

Осадки, туман и гололедица могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и соблюдать скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.