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НовостиОбщество3 февраля 2023 15:00

4 февраля в Белгородской области пройдет снег

Местами туман, на дорогах гололедица
Алексей СЕРГУНИН
Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег, мокрый снег.

Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег, мокрый снег.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 4 февраля на территории региона ожидается облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег, мокрый снег. Местами туман, на дорогах гололедица, днем налипание мокрого снега. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от -3 до +2 градусов. В Белгороде ночью 2-4 градуса ниже ноля, днем от ноля до -2 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей области на соблюдение правил пожарной безопасности: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, не оставляйте топящиеся печи без присмотра. Во время рыбалки соблюдайте правила безопасного поведения на водоёмах.

Пешеходам следует выходить на улицу в обуви на низком каблуке с нескользящей подошвой. Обходите места, покрытые льдом и снегом. Старайтесь обходить наклонные поверхности. Снег и лед с крыш, как правило, падает у стен зданий. При переходе дороги даже по регулируемому переходу будьте внимательны и осторожны. Убедитесь, что автомобиль остановился, и только после этого переходите дорогу.

Осадки, туман и гололедица могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и соблюдать скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.