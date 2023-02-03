Белгородские власти опубликовали график общественных обсуждений после капремонта многоквартирных домов на 4 февраля

4 февраля собрания собственников пройдут по следующим адресам.
Белгород
ул. 5 Августа, 4 – 14:00
ул. 5 Августа, 20 – 14:30
пр-кт Славы, 38 – 14:00
пр-кт Славы, 40 – 13:30
ул. Губкина, 24, корп.2 – 14:30
ул. Макаренко, 1а – 11:00
Белгородский пр-кт, 38а – 12:00
Белгородский пр-кт, 40а – 12:30
Гражданский пр-кт, 32 – 12:30
Валуйский городской округ
Валуйки, ул. Дзержинского, 12 – 12:00
Валуйки, ул. Котовского, 20 – 12:30
Валуйки, ул. Котовского, 22 – 13:00
Валуйки, ул. Котовского, 6 – 14:30
Валуйки, ул. Курячего, 14 – 13:30
Валуйки, ул. Курячего, 20 – 14:00
поселок Уразово, ул. Рабочая, 43 – 15:30
Губкинский городской округ
Губкин, ул. Раевского, 1 – 11:30
Губкин, ул. Народная, 8 – 13:00
Губкин, ул. Фрунзе, 2а – 14:00
Поселок Троицкий, ул. Центральная, 7 – 10:00