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НовостиОбщество3 февраля 2023 13:13

Белгородские власти опубликовали график общественных обсуждений после капремонта многоквартирных домов на 4 февраля

Они начнутся с 10:00
Алексей СЕРГУНИН

4 февраля собрания собственников пройдут по следующим адресам.

Белгород

ул. 5 Августа, 4 – 14:00

ул. 5 Августа, 20 – 14:30

пр-кт Славы, 38 – 14:00

пр-кт Славы, 40 – 13:30

ул. Губкина, 24, корп.2 – 14:30

ул. Макаренко, 1а – 11:00

Белгородский пр-кт, 38а – 12:00

Белгородский пр-кт, 40а – 12:30

Гражданский пр-кт, 32 – 12:30

Валуйский городской округ

Валуйки, ул. Дзержинского, 12 – 12:00

Валуйки, ул. Котовского, 20 – 12:30

Валуйки, ул. Котовского, 22 – 13:00

Валуйки, ул. Котовского, 6 – 14:30

Валуйки, ул. Курячего, 14 – 13:30

Валуйки, ул. Курячего, 20 – 14:00

поселок Уразово, ул. Рабочая, 43 – 15:30

Губкинский городской округ

Губкин, ул. Раевского, 1 – 11:30

Губкин, ул. Народная, 8 – 13:00

Губкин, ул. Фрунзе, 2а – 14:00

Поселок Троицкий, ул. Центральная, 7 – 10:00