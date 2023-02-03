За январь 2023 года новыми маршрутами Белгородской агломерации воспользовались 30 тысяч пассажиров

По словам главы минтранса региона Сергея Евтушенко, всего в текущем году планируется перевезти порядка 62 млн пассажиров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Обновлённая маршрутная сеть заработала с 1 января. Она объединила 132 городских и пригородных маршрута, обслуживаемые шестью перевозчиками. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородскойобласти. Для повышения качества сервиса было разработано десять новых маршрутов. Все они организованы по результатам общественных обсуждений, которые проходили в 2022 году.

- Особо хотелось бы отметить маршруты, которые несут социальную нагрузку и могут доставить жителей в медицинские учреждения. Они для нас особенно важны. И хотелось бы, чтобы люди о них узнали и пользовались ими, – рассказал Мстислав Боровицкий, начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

Речь идёт о четырёх маршрутах:

№ 48 от аэропорта до Архиерейской, здесь находятся несколько крупных медучреждений (в том числе детская областная больница);

№ 100 – из Разумного через Дубовое в Стрелецкое – для поездок в Белгородскую ЦРБ в Стрелецком;

№ 136 – из Майского через Комсомольский также в Стрелецкое;

№ 130 – от железнодорожного вокзала Белгорода в инфекционный центр в Терновке.

Среди новых маршрутов - № 50, запущен по ул. 5 Августа и новому мосту – соединяет Харьковскую гору с железнодорожным вокзалом, № 40 доставляет пассажиров из микрорайона Восточный через Студенческую в аэропорт, минуя центр города.

За первый месяц 2023 года новыми маршрутами Белгородской агломерации воспользовались 30 тысяч пассажиров, самым востребованным стал маршрут № 40, он перевёз более шести тысяч человек.

Модернизация маршрутной сети позволила охватить автобусным сообщением крупные массивы ИЖС: Юго-Западный 2.4 и 2.5, Стрелецкое-72, Пушкарное-78, Драгунское-75, Маслова Пристань-70, Разумное-71 и 81, Ближняя Игуменка-82, Таврово-6, Майский-80. Кроме того, проведённые изменения позволили задействовать более 100 новых остановок в областном центре и Белгородском районе.

- Ряд остановок мы пока установили как временные. Маршрутная сеть была утверждена в конце осени, и часть остановок мы достраивали зимой. Поэтому я прошу некоторое время потерпеть, и при наступлении благоприятных для строительства погодных условий мы, конечно же, все остановки приведём в порядок, сделаем всё в асфальтобетоне, качественно и в полном объёме, – отметил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко.

По словам главы минтранса региона, всего в текущем году планируется перевезти порядка 62 млн пассажиров.