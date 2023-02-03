У 26 белгородцев выявили признаки онкологических заболеваний

120 белгородцев прошли обследование сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Акция, организованная Областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики совместно со специалистами областного онкодиспансера, вызвала большой интерес у белгородцев. Чтобы пройти обследования в её рамках, в Белгород приехали жители различных районов области.

В течение трёх часов обследования прошли порядка 400 человек. Так, врачи областного онкологического диспансера осмотрели 370 белгородцев, 26 из которых получили направления для проведения дальнейших углубленных исследований. У них были выявлены подозрение на онкологические заболевания кожи или молочных желез.

В то же время к специалистам областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики обратилось 392 человека. Экспресс-анализ на уровень холестерина и глюкозы в крови сдали 112 человек, 120 белгородцев прошли обследование сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре, 67 – измерили артериальное и внутриглазное давление, узнали сатурацию кислорода в крови и индекс массы тела. Больше ста человек получили консультации терапевтов, диетолога, психолога, которые отвечали на вопросы о правильном питании, о мерах по снижению массы тела, о способах борьбы со стрессом и решения проблем с артериальным давлением и высоким уровнем холестерина.

- Цель таких акций – научить людей правильно относиться к своему здоровью, регулярно проходить диспансеризацию, знать симптомы, которые должны насторожить, чтобы обратиться к врачу. И конечно, избавиться от вредных привычек и начать придерживаться здорового образа жизни, – подчеркнула главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Михайлова.