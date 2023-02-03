На дороги Белгородской области вышла снегоуборочная техника 3 февраля

Ожидается, что снегопад продолжится и в субботу. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В настоящее время на расчистку дорог регионального значения вышли 300 снегоуборочных машин, после окончания снегопада к ним добавятся еще 100 единиц техники. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородскойобласти. Спецтехника оборудована датчиками ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать работу в режиме реального времени и в случае необходимости вносить коррективы в производственный процесс.

Согласно регламенту, на автодорогах регионального значения уборка снега производится после окончания снегопада в течение пяти-шести часов (в зависимости от категории дороги). В период снегопада осуществляется патрульная снегоочистка.

Ожидается, что снегопад продолжится и в субботу. В связи с этим, министерство автомобильных дорог и транспорта просит водителей избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов - при переходе дороги убедиться, что автомобиль полностью остановился. Экстренное торможение при снегопаде может привести к трагедии. В случае происшествий звонить по единому номеру 112.