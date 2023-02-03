Зампред правительства РФ познакомился с результатами работы белгородского НОЦ «Инновационные решения в АПК»

В Белгородскую область с рабочей поездкой прибыл заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко. Рабочая поездка по региону началась с посещения инновационного центра «Бирюч».

Более 700 человек работает на территории инновационного центра. Площадь территории — 400 ГА. Инновационный центр располагает собственными производственными мощностями и лабораториями. Центром реализуется более 20 проектов. В инфраструктуру вложено более 15 млрд рублей.

- Отличительная выгодная особенность Белгородского НОЦ - высокий процент частных инвестиций. Нам нужны такие примеры, они требуют масштабирования по всей стране. Нас интересуют готовые проекты, связанные с продовольственной безопасностью. Мы готовы поддержать в реализации проработанных инициатив, - сказал Дмитрий Чернышенко.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и Дмитрий Чернышенко посетили лаборатории биотехнологии ферментов, центр производства ферментов с демонстрацией механизма выделения сахарного белка и его образцов, центр прикладных исследований.

- Я очень рад, что у нас сформирован научно-образовательный центр, который помогает решить конкретные производственные и технологические задачи наших предприятий. И что самое важное - быстро довести передовые научные разработки от идеи до производства, - подчеркнул Вячеслав Гладков.

Инновационный центр также занимается разработкой топливных элементов и аддитивных технологий. Была продемонстрирована работа установки для риформинга, керамического принтера, водородных топливных элементов, а также испытательного оборудования для твердооксидных топливных элементов. Центр также занимается тестированием аэротакси и грузовых дронов.