Под Белгородом полицейские накрыли наркопритон

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Белгородскому району во взаимодействии с участковыми пресекли деятельность наркопритона. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Полицейские установили, что 38-летний житель села Пушкарное неоднократно предоставлял свою квартиру знакомым для употребления запрещенных веществ. При осмотре жилища обнаружены и изъяты приспособления для курения наркотиков.

Хозяину жилища в соответствии с ч. 1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Трое его гостей привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств без назначения врача).