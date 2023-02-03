Белгородскому губернатору сообщили про адские условия жизни в попавшем под обстрел общежитии

Накануне, 2 февраля, во время прямого эфира в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков зачитал вопрос из Шебекино.

- Матросова, 7. После обстрела прошло три месяца. Дом до сих пор не остеклён. Живём в адских условиях, – сообщил чиновнику Игорь.

Глава региона пояснил, что после обстрела города это здание муниципального общежития стало аварийным. Местные чиновники начали отселять людей, хотя возникли вопросы по поводу законности их проживания в этом здании. Администрация решила не восстанавливать остекление дома. Люди же остались на месте.

- Вначале сложилось впечатление, что есть какая-то ошибка, потому что достаточно быстро все эти работы проводятся. Проговорил с Владимиром Ждановым, вижу, что всё-таки вы правы. Логика, которую администрация Шебекинского городского округа применила в данном вопросе – неправильная. Поправил. В течение двух-трёх дней окна вставят. Но, конечно, здание надо покидать, если экспертиза приняла решение и признала его аварийным, – пообещал Вячеслав Владимирович.