Волейбольный клуб «Белогорье» потерпел первое поражение в 2023 году

В последний раз наши волейболисты побеждали москвичей 7 декабря 2018 года (3:0). Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Накануне, 2 февраля, в Туле состоялся матч 21-го тура мужской Суперлиги по волейболу. «Белогорье» в статусе хозяев встречался с московским «Динамо». После серии из шести побед, рекордной для белгородцев в этом розыгрыше, они потерпели поражение. Причем, без какого-либо намека на сопротивление. Итоговый счет – 13:25, 17:5, 19:25 и суммарные 0:3. Это поражение стало первым для «львов» с 25 ноября 2022 года (без учета Кубка страны).

Что касается личного противостояния, то вчерашний триумф стал 11-м подряд для «Динамо» (речь о Суперлиге). В последний раз наши волейболисты побеждали москвичей 7 декабря 2018 года (3:0).

После 21-го тура наши волейболисты занимают пятое место с 38 очками. Лидируют казанский «Зенит» (58 баллов), московское «Динамо» и питерский «Зенит» (по 55). Теперь 11 февраля наши парни сыграют в Туле с новосибирским «Локомотивом» (четвертое место, 41 балл).