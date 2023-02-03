10 и 11 февраля из-за «Лыжни России» в Белгороде ограничат движение транспорта

11 февраля с 07:00 запретят движение авто на нескольких участках. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Остановку и стоянку запретят с 23:00 10 февраля:

- на чётной стороне по дороге от проспекта Ватутина до улицы Газовиков;

- на чётной стороне по улице Газовиков от строения № 76 до строения 132;

- на нечётной стороне по улице Газовиков от строения № 21 до строения № 47;

- по проезду от улицы Газовиков до парковочного пространства велолыжероллерной трассы «Олимпия».

Кроме этого, 11 февраля с 07:00 запретят движение авто на участках:

- проезд от строения № 4 по 5-му Сургутскому переулку до парковочного пространства «Олимпии»;

- по 5-му Сургутскому переулку от улицы Газовиков до проезда к парковочному пространству «Олимпии».

Все ограничения снимут после завершения гонки.