10 и 11 февраля из-за «Лыжни России» в Белгороде ограничат движение транспорта

11 февраля с 07:00 запретят движение авто на нескольких участках.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Остановку и стоянку запретят с 23:00 10 февраля:
- на чётной стороне по дороге от проспекта Ватутина до улицы Газовиков;
- на чётной стороне по улице Газовиков от строения № 76 до строения 132;
- на нечётной стороне по улице Газовиков от строения № 21 до строения № 47;
- по проезду от улицы Газовиков до парковочного пространства велолыжероллерной трассы «Олимпия».
Кроме этого, 11 февраля с 07:00 запретят движение авто на участках:
- проезд от строения № 4 по 5-му Сургутскому переулку до парковочного пространства «Олимпии»;
- по 5-му Сургутскому переулку от улицы Газовиков до проезда к парковочному пространству «Олимпии».
Все ограничения снимут после завершения гонки.