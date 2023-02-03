В Белгородской области на обновление медицинского оборудования потратят 2 миллиарда рублей

Глава региона рассказал о приобретении нового медицинского оборудования. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На обновление медицинского оборудования из бюджета Белгородской области выделено 2 млрд. рублей. Оборудование уже поступает. Напомним, что в 2020 году на эти цели был направлен 901 млн рублей, в 2021 году – 1 млрд 678 млн рублей.

- В Алексеевской ЦРБ два аппарата УЗИ уже начали работать, - сообщил губернатор Вячеслав Гладков. - А это значит, что врачи могут применить современное оборудование для того, чтобы провести исследование, например, сердца, щитовидной железы, сосудов и сделать многие-многие другие операции для того, чтобы правильно продиагностировать, правильно назначить лечение. То есть сделать так, чтобы человек, который пришел за помощью, максимально быстро стал здоров, улучшил свое здоровье и вернулся к нормальной, обычной жизни. Старались, стараемся и будем стараться делать в этом направлении все, что от нас зависит.

Кстати, в рамках выделенных средств медучреждения самостоятельно определяют оборудование, которое им необходимо закупить для повышения качества оказания медицинской помощи.