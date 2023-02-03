Белгородец ограбил 74-летнего пенсионера

Подозреваемый проник в дом 74-летнего пенсионера и, угрожая ножом, с применением насилия открыто похитил деньги в сумме около восьми тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вечером 30 января в 20:00 в отделение МВД России по Краснояружскому району обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный проник в дом его 74-летнего брата в селе Теребрено и, угрожая ножом, с применением насилия открыто похитил деньги в сумме около восьми тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска на территории Белгорода. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 33-летний мужчина.

В соответствии с ч.3 ст. 162 УК РФ (Разбой) злоумышленнику, который сейчас находится в изоляторе временного содержания, грозит лишение свободы на срок до 12 лет.