В Белгородской области орудовали «черные риэлторы»

По предварительным оценкам, ущерб мог составить более 5 миллионов рублей. Фото: "КП" Архив

Сотрудники полиции при силовой поддержке ОМОНа Управления Росгвардии по Белгородской области задержали в Старом Осколе двоих жителей Губкина, которые обманным путем пытались перепродавать чужое жилье.

По предварительным данным, в мае 2021 года подозреваемые в качестве жертв будущего преступления выбрали оскольчан, ведущих антиобщественный образ жизни и имеющих в собственности дорогостоящую недвижимость. Злоумышленники уговаривали выпивших собственников, продать квартиры и переехать в ветхий частный дом. Однако оперативники помешали им заключить сделку. По предварительным оценкам, ущерб мог составить более 5 миллионов рублей.

На сегодняшний день правоохранителям известно, как минимум, о двух фактах противоправной деятельности жителей Губкина. В ходе следствия будут установлены и другие лица, возможно причастные к совершению данных преступлений.

По фактам покушения на мошенничество возбуждены уголовные дела. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второй задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.