В Белгородской области православный проект помогает беженцам из Украины

фото: пресс-служба администрации Грайворонского ГО,

В Грайворонском городском округе в рамках проекта «Доброта спасет мир» оказывается психологическая помощь и юридическая поддержка переселенцам из Донбасса и Украины.

Проект православного прихода храма Архистратига Михаила реализован при поддержке Фонда президентских грантов. Сумма выделенных средств составила почти 1 млн рублей. В планах провести порядка 40 встреч. Реализация запланирована до 31 мая 2023 года.

Психологи помогают переселенцам справиться со стрессом и тревогой, переходом в новые социальные и географические условия, а также в связи с адаптацией и профориентацией. Кроме того, проведено несколько духовно-просветительских встреч с духовенством. Также ведутся занятия и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для улучшения психологического и эмоционального состояния участников программы.