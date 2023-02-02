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НовостиОбщество2 февраля 2023 11:05

Белгородка выплатит штраф за запуск фейерверка

В обход действующего запрета девушка решила ярко отпраздновать день рождения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В отношении белгородки составлен административный материал за мелкое хулиганство.

В отношении белгородки составлен административный материал за мелкое хулиганство.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В районе полуночи 2 февраля двадцатилетняя белгородка запустила фейерверк на улице Попова. Так девушка решила отпраздновать свой день рождения. При этом жительница областного центра понимала, что нарушает действующий в регионе запрет на пиротехнику.

Нарушительницу в ходе мониторинга социальных сетей по видеозаписи выявили сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду.

В отношении белгородки составлен административный материал за мелкое хулиганство. Санкции предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 1000 до 2500 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.