Белгородка выплатит штраф за запуск фейерверка

В отношении белгородки составлен административный материал за мелкое хулиганство. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В районе полуночи 2 февраля двадцатилетняя белгородка запустила фейерверк на улице Попова. Так девушка решила отпраздновать свой день рождения. При этом жительница областного центра понимала, что нарушает действующий в регионе запрет на пиротехнику.

Нарушительницу в ходе мониторинга социальных сетей по видеозаписи выявили сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду.

В отношении белгородки составлен административный материал за мелкое хулиганство. Санкции предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 1000 до 2500 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.