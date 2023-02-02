В Белгородской области участница Великой Отечественной войны отметила 100-летие

фото: пресс-служба администрации Корочанского района .

Татьяна Даниловна Морщинская родилась в селе Артельное Ш,ебекинского городского округа. Она добровольно ушла на фронт в 18 лет. С 1943 по 1945 год служила красноармейцем-регулировщиком, обеспечивая бесперебойность и безопасность движения войск и транспорта, поддерживая порядок и дисциплину на дорогах. Долгожданную победу встретила на озере Балатон в Венгрии.

После войны Татьяна Даниловна трудилась в родном колхозе. У белгородской долгожительницы 5 детей, 11 внуков, 16 правнуков и 2 праправнука. Боевой и трудовой путь женщины отражен в ее наградах и званиях: Ветеран труда, Кавалер ордена Отечественной войны II степени, отмечена «Знаком почета», награждена медалью Жукова, а также медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», «50 лет Вооруженных Сил», юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне, «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», знаком «Фронтовик 1941-1945».

Сейчас ветеран проживает в селе Соколовка Корочанского района. С вековым юбилеем землячку поздравил глава муниципалитета Николай Нестеров. Кроме того, долгожительница получила именное поздравление с внушительной датой от президента России Владимира Путина.