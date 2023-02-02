Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 6:56

Белгородские школьники останутся на дистанте до конца третьей четверти

Решение принято на очередном заседании оперштаба региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Дети 11 муниципалитетов продолжат учиться на удаленке.

Дети 11 муниципалитетов продолжат учиться на удаленке.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В связи с оперативной обстановкой в Белгородской области, школьники региона продолжат обучение в дистанционном формате до конца третьей четверти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсети.

- Провели заседание оперативного штаба. Приняли решение, что дистанционная учеба в школах в 9 муниципалитетах, плюс Белгород, плюс Яковлевский ГО, продлится до окончания 3 четверти. К сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших детей, - сказал Гладков.

Глав региона также отметил, что в детских садах продолжится работа в формате дежурных групп.

- Обстановка улучшится - максимально быстро примем обратное решение, перейдем в тот формат, который ждут и дети, и учителя, и родители, - подчеркнул губернатор.