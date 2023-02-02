Белгородские школьники останутся на дистанте до конца третьей четверти

Дети 11 муниципалитетов продолжат учиться на удаленке. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В связи с оперативной обстановкой в Белгородской области, школьники региона продолжат обучение в дистанционном формате до конца третьей четверти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсети.

- Провели заседание оперативного штаба. Приняли решение, что дистанционная учеба в школах в 9 муниципалитетах, плюс Белгород, плюс Яковлевский ГО, продлится до окончания 3 четверти. К сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших детей, - сказал Гладков.

Глав региона также отметил, что в детских садах продолжится работа в формате дежурных групп.

- Обстановка улучшится - максимально быстро примем обратное решение, перейдем в тот формат, который ждут и дети, и учителя, и родители, - подчеркнул губернатор.