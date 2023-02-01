Более пяти тысяч белгородских домов капитально отремонтируют

В рамках программы отремонтированы уже более двух тысяч многоэтажек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В него вошли все многоквартирные дома Белгородской области, кроме тех, что подлежат реконструкции и сносу, признаны аварийными или насчитывают менее трех квартир. Кроме того, в программу включён перечень работ по каждому дому и план по их выполнению. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Очередность ремонта домов, вошедших в программу, определяется в зависимости от продолжительности эксплуатации и оценки технического состояния их инженерных систем и конструктивных элементов.

Напомним, долгосрочная программа направлена на обеспечение безопасности проживания людей, снижение уровня износа жилищного фонда, сокращение количества аварийного жилья. В рамках программы отремонтированы уже более двух тысяч многоэтажек на общую сумму свыше 16 млрд рублей. В результате выполненных мероприятий жилищные условия улучшены более чем 270 тысячам жителей области.