В Белгородской области мужчина украл с карты приятеля пять тысяч рублей

Не храните пин-код от карты вместе с банковской картой. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники ОМВД России по Ровеньскому району раскрыли две кражи денежных средств с банковских счетов граждан. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, в одном случае 36-летний мужчина во время застолья взял телефон приятеля. При помощи смс-сообщения на короткий номер он перевел со счета знакомого на свой пять тысяч рублей.

Жертвой другого преступления стал 35-летний житель Ровеньского района. Находясь в Белгороде, он потерял свою банковскую карту. Злоумышленник – 29-летний мужчина – подобрал её и, воспользовавшись функцией бесконтактной оплаты, рассчитался за покупки в магазинах. В общей сложности он успел потратить около четырех тысяч рублей.

В соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

СПРАВКА «КП»

Чтобы избежать хищения денег с банковского счета, важно выполнять следующие правила.

Не передавайте посторонним свою банковскую карту или телефон, где установлено мобильное приложение банка или к номеру которого привязана банковская карта.

Не сообщайте посторонним лицам ПИН-код карты и цифры, напечатанные на ее обратной стороне.

Не храните пин-код от карты вместе с банковской картой.

Не пишите пин-код на самой карте.

Если вы обнаружили пропажу банковской карты, сразу же примите меры к блокировке счета, позвонив в службу поддержки клиентов банка либо обратившись в финансовое учреждение лично;

Никогда не перечисляйте деньги на сторонние счета по требованию незнакомцев, кем бы они ни представились. Зачастую злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников банка, сообщают о якобы зафиксированных попытках хищения денежных средств с карты или несанкционированного оформления кредита, после чего просят перевести деньги на якобы безопасный счет.

В случае если денежные средства все же были похищены, незамедлительно обратитесь в полицию.