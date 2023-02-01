2 февраля в Белгородской области ожидается мокрый снег

Туман и осадки могут спровоцировать ухудшение дорожной обстановки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 2 февраля на территории региона ожидается облачная погода. Небольшой снег, днем в отдельных районах с мокрым снегом. Местами туман, днем местами налипание мокрого снега. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от -3 до +2 градусов. В Белгороде ночью 2-4 градуса ниже ноля, днем от -1 до +1 градуса.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.

Туман и осадки могут спровоцировать ухудшение дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Будьте аккуратны вблизи пешеходных переходов, не забывайте включать ближний свет фар, а также использовать противотуманные фары.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.