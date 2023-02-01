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НовостиОбщество1 февраля 2023 13:37

В Белгороде на треть увеличат объем ямочного ремонта в 2023 году

На дорогах регионального значения за январь план уже перевыполнен
Наталия ИЛЮШНИКОВА
К выполнению работ подключат и подрядные организации.

К выполнению работ подключат и подрядные организации.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Из-за отсутствия снега и сильных морозов в Белгородской области за первый месяц 2023 года перевыполнили план ямочного ремонта на дорогах регионального значения. В планах было отремонтировать 3 тысячи кв. м, однако подрядчики смогли устранить 3,5 тысяч кв. м дефектов дорожного покрытия.

В областном центре объем ямочного ремонта планируют увеличить почти на треть. В качестве основной задачи городские власти ставят повышение качества дорожных работ. К выполнению работ подключат и подрядные организации.

- Отсутствие снежного покрова и сильных морозов, с одной стороны, позволяют оперативно бороться с аварийной ямочностью, но с другой – резкие перепады температуры и частый переход через ноль способствуют ускоренному разрушению дорожного полотна. Поэтому график проведения ямочного ремонта обновляется ежемесячно. Сейчас готовим план работ на февраль, – рассказал Вадим Ткачёв, начальник отдела содержания дорог Управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области.