В Белгороде на треть увеличат объем ямочного ремонта в 2023 году

К выполнению работ подключат и подрядные организации. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Из-за отсутствия снега и сильных морозов в Белгородской области за первый месяц 2023 года перевыполнили план ямочного ремонта на дорогах регионального значения. В планах было отремонтировать 3 тысячи кв. м, однако подрядчики смогли устранить 3,5 тысяч кв. м дефектов дорожного покрытия.

В областном центре объем ямочного ремонта планируют увеличить почти на треть. В качестве основной задачи городские власти ставят повышение качества дорожных работ. К выполнению работ подключат и подрядные организации.

- Отсутствие снежного покрова и сильных морозов, с одной стороны, позволяют оперативно бороться с аварийной ямочностью, но с другой – резкие перепады температуры и частый переход через ноль способствуют ускоренному разрушению дорожного полотна. Поэтому график проведения ямочного ремонта обновляется ежемесячно. Сейчас готовим план работ на февраль, – рассказал Вадим Ткачёв, начальник отдела содержания дорог Управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области.