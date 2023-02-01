Белгородец забыл, почему пырнул в живот собутыльника

Взяв на кухне нож, хозяин ударил гостя в живот. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду поступило сообщение из медицинского учреждения о пациенте 1985 года рождения с ножевым ранением. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался мужчина 1984 года рождения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, потерпевший был в гостях у своего приятеля. Утром хозяин квартиры ушел и спустя несколько часов вернулся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Взяв на кухне нож, он ударил гостя в живот. Свой поступок задержанный объяснить не смог, сообщив, что не помнит причину конфликта.

В соответствии с п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.