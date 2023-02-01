Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 13:07

В центре Белгорода снесут аварийный многоквартирный дом

Мэрия выпустила соответствующее распоряжение
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Аварийный многоквартирный дом № 57 на проспекте Славы пойдет под снос. Уже есть соответствующее распоряжение мэрии Белгорода. Работы выполнит Белгорблагоустройство.

Дом был построен и введен в эксплуатацию в 1953 году. На сегодняшний день здание находится в аварийном состоянии, его общий износ составляет 51%.

В историческом Свято-Троицком квартале планируется построить Белый квартал. Здесь появится 21 объект, среди которых ТРК, гостиница, заведения общепита, концертный зал. Постепенно идет «расчистка» территории. В 2022 году здесь уже снесли МКД 26 на Свято-Троицком бульваре. Выпущены документы о сносе домов № 8 и 20.