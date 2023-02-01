На городские субботники в Белгороде планирую привлечь более 90 тысяч человек

Белгородцы смогут принять участие в городских субботниках. фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Власти города планирую провести в апреле серию субботников. Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании в мэрии.

Для уборки Белгорода после зимы хотят привлечь более 90 тысяч человек. Во время масштабной экологической акции будут организованы уборка дворов, озеленение территорий, мероприятия по сбору макулатуры, экологическому воспитанию и просвещению населения.

Кроме того, в рамках акции пройдет традиционная выставка-раздача собак из пансионата по временному содержанию животных Белгорблагоустройства.

Глава города Валентин Демидов обратил внимание на организационные моменты и работу с горожанами.

- Часто бывает, что жители хотят принять участие, но не могут, потому что нет информации. Дайте им возможность подать заявки. Обеспечьте всем необходимым, - подчеркнул Демидов.