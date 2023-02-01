Губернатор проверил, как идет строительство парка аттракционов в Белгороде

Первый этап строительства должен завершиться к 5 августа 2023 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков, Валентин Демидов и инвестор проекта Владимир Зотов во время совместной инспекции определили дальнейшие работы на стройплощадке нового парка аттракционов. Среди них: благоустройство территории и пляжных зон, строительство парковок и дорожной развязки, расчистка леса с сохранением природной территории и другие.

- На следующей неделе по каждому пункту определим дату начала и окончания работ, а также ответственных лиц. Все обязательства, которые мы на себя брали, точно будут выполнены, — отметил Вячеслав Гладков.

Новый парк расположится на дальнем берегу Центрального городского пляжа. Здесь будут доступны аттракционы для всех групп населения: от детских до экстремальных. Первые механизмы будут доставлены на стройплощадку уже в апреле. Первый этап строительства должен завершиться к 5 августа 2023 года.