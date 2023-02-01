В Белгороде после проверки укрытий в подвалах обнаружили недостатки

Ситуацию с указателями должны исправить до конца февраля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На оперативном совещании городской администрации мэр Валентин Демидов подчеркнул недостатки системы информирования жителей об укрытиях. Он отметил, что указателей на домах слишком мало, а на некоторых фасадах их плохо видно из-за особенностей поверхности. Кроме того, на вывесках указана неактуальная информация о нахождении ключей.

- Недостаточно проработали систему указателей — их немного. Да, есть интерактивные карты, но нужно увеличить количество стрелок, чтобы люди понимали, где ближайшее укрытие, - сказал Демидов.

Белгородцам с 30 декабря стала карта укрытий города в офлайн-режиме в приложении 2GIS. В приложении можно проложить маршрут от своего местоположения до ближайшего укрытия. Однако из-за санкций владельцы айфонов этим приложением пользоваться не могут.

А интерактивной карте в «Яндексе» сейчас нанесено 785 МКД, в которых расположено 1935 подвалов, а также 63 хозпостройки с 70 подвалами.

По отчету заместителя главы администрации по безопасности Геннадия Цонева, в Белгороде также была проведена масштабная проверка всех заглубленных подвалов. В помещениях проверяли высоту потолков, прочность стен, уровень влажности, освещение и отсутствие горючих материалов на входных группах.