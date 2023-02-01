В Белгороде на Соборной площади начали демонтаж новогодней елки

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

В областной столице приступили к демонтажу новогодней елки на Соборной площади. Как сообщается в телеграм-канале мэрии города, все работы планируют завершить в течение двух недель. Детали главной праздничной красавицы будут храниться до следующего года в запасниках Белгорблагоустройства.

Со временем поэтапно снимут и другие праздничные украшения с улиц города.

Напомним, губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении 31 января спросил у белгородцев, нужно ли убирать новогоднее оформление в областной столице. Он предложил жителям самим решить, стоит ли оставить украшения еще и на февраль.