Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 11:17

В Белгороде на Соборной площади начали демонтаж новогодней елки

Работы планируют закончить в течение двух недель
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

В областной столице приступили к демонтажу новогодней елки на Соборной площади. Как сообщается в телеграм-канале мэрии города, все работы планируют завершить в течение двух недель. Детали главной праздничной красавицы будут храниться до следующего года в запасниках Белгорблагоустройства.

Со временем поэтапно снимут и другие праздничные украшения с улиц города.

Напомним, губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении 31 января спросил у белгородцев, нужно ли убирать новогоднее оформление в областной столице. Он предложил жителям самим решить, стоит ли оставить украшения еще и на февраль.